“الشؤون البلدية” تحدد موعد التطبيق الإلزامي لتوفير وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال في بعض المولات

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس (الأربعاء)، موعد التطبيق الإلزامي لتوفير وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال في بعض المراكز التجارية “المولات”.

وأوضحت الوزارة أن 3 مايو المقبل هو موعد البدء في إلزام ملاك المولات التي تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع فأكثر، بتوفير مساحة مخصصة لمركز ضيافة أطفال بحد أدنى 50 مترًا مربعًا.

وأهابت أصحاب المولات إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم، مشددةً على أن عدم الالتزام بهذا الاشتراط يُعدّ مخالفة تعاقَب عليها المنشآت من قبل الأمانات والبلديات.

كما أوضحت أن الهدف من الاشتراط الجديد هو تمكين المرأة من دخول سوق العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة لها، حيث يسهم توفير مراكز ضيافة الأطفال في المولات في إزالة العوائق أمام الأم العاملة في هذه المراكز.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لتضمين اشتراط “توفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر”، ضمن اشتراطات الحصول على الترخيص للمراكز التجارية.

وكانت الوزارة قد أمهلت، في شهر نوفمبر الماضي، المراكز التجارية القائمة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، باستثناء المراكز التجارية المخصصة للسلع الرجالية.

Source akhbaar24.argaam

