فيديو.. معركة شرسة بين فيلين يُثير هلع الجمهور والسبب كورونا

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شهدت مدينة قازان الروسية، معركة شرسة بين فيلين خرجت عن السيطرة خلال أحد العروض الصباحية لسيرك المدينة، ويرجع السبب إلى فترة عزل كورونا.

عراك شرس خارج السيطرة:

وبدأ العراك عندما اعتدى فيل ويُدعى (جيني)، على آخر ويُدعى (ماغدا) ودفعه بقوة حتى خرج عن الحلبة مباشرة، وسقط بالقرب من الجمهور في الصفوف الأمامية، وهو ما تسبب في إثارة الهلع والفوضى بين الحضور، الذين غادروا سريعًا إلى بهو السيرك.

فترة العزل بسبب كورونا:

ويذكر أن الفيل (جيني) البالغ من العمر 48 عامًا و(ماغدا) البالغ من العمر 46 عامًا يروضهما منذ عام 1998 المدرب البيلاروسي، سيرغي غوليفيتش، ويعتقد المروض أن سبب العراك يكمن في عزل الفيل لمدة طويلة عن الجمهور ومروضه؛ بسبب وباء فيروس كورونا في روسيا، علمًا أن عروض سيرك قازان لم تبدأ إلا بحلول مارس الجاري.

وأعلنت إدارة السيرك أنها تستعد لعقد اجتماع بحضور المروضين والأطباء البيطريين وخبراء علم النفس الحيواني من أجل فهم دوافع السلوك العدواني للحيوانات والحيلولة دون تكرار ما حدث.

Source almowaten

