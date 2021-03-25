فيديو.. رأي عدد من المواطنين في تقديم الاختبارات لتصبح في شهر رمضان

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أبدى عدد من المواطنين رأيهم في فكرة تقديم الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، لتقام في شهر رمضان المقبل.
وأشار مواطنون إلى تأييدهم تقديم الاختبارات لشهر رمضان بشرط أن تكون بعد صلاة التراويح، وبينوا أن إقامتها في رمضان أفضل من تأجيلها لبعد عيد الفطر حتى لا ينسى الطلاب المناهج، فيما أوضح آخرون أن إقامتها بعد رمضان أفضل لأن الجو في هذا الشهر غير مناسب للاختبارات.
في حين رأى مواطنون وفقاً لـ “الإخبارية”، أن الأفضل أن تقام الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان حتى يتفرغ الجميع للعبادة في هذا الشهر، كما أن إقامتها بعد العيد قد يضيع على الطلاب فرحتهم بهذه المناسبة.
فيما لفت آخرون إلى أن إقامة الاختبارات النهائية في أي وقت لن تشكل فرقاً في ظل إقامة الدراسة عن بعد؛ بسبب ظروف جائحة كورونا.
Source akhbaar24.argaam
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