أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تجيب عن أهم 10 أسئلة متداولة بشأن لقاحات كورونا.. وجنوح 40 دولفينًا على شواطئ محافظة أملج

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 منها: «الصحة» تجيب عن أهم 10 أسئلة متداولة بشأن لقاحات كورونا، ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق غدًا الخميس، و3 معايير تؤكد مأمونية لقاحات كورونا المستخدمة في المملكة.

بالفيديو.. «الصحة» تجيب عن أهم 10 أسئلة متداولة بشأن لقاحات كورونا

أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن أبرز 10 أسئلة بشأن لقاح كورونا.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس، الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين في الأنشطة المعلنة

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قرار إلزام عدد من الأنشطة بتحصين العاملين فيها، يأتي حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية وحفاظًا على الصحة العامة.

الراجحي: تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية يعزز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته

ثمَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، دعم القيادة، للتنمية الاجتماعية؛ مما يعزز دور ذلك القطاع الخاص في مباشرة مسؤولياته.

«مكافحة المخدرات» توضح طريقة التعامل مع المدمن: حالة مرضية تحتاج إلى علاج

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مدمن المخدرات والمؤثرات العقلية ليس مجرمًا، وتعتبر حالته من الحالات المرضية.

اكتشاف أقدم دليل لاستئناس الكلاب في الجزيرة العربية بمحافظة العلا

عثر فريق من علماء الآثار في محافظة العلا، شمال غرب المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في محافظة العلا على أقدم دليل لوجود كلاب تعايشت مع البشر في الجزيرة العربية، وذلك من خلال المسح الأثري الشامل والتنقيب للهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن مشاريع البحث والتنقيب القائمة في المحافظة.

«الصحة»: 3 معايير تؤكد مأمونية لقاحات كورونا المستخدمة في المملكة

جددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.

الاتحاد الأوروبي: المبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة إيجابية نحو السلام

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

«البيئة» تدرِّب الشباب السعودي بشأن إنتاج منتجات النحل

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برنامج "بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيل الشباب السعودي لتربية النحل وإنتاج منتجاته" برنامجًا تدريبيًا، تحت عنوان "قصة نجاح"، قدمه النحال فايز بن محمد القثامي.

تفاصيل جنوح 40 دولفينًا على شواطئ محافظة أملج.. و«الحياة الفطرية» يتدخل

قامت وزارة البيئة والمياه الزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة بالوقوف على جنوح 40 دولفينًا على شواطئ محافظة أملج.

«البلديات» تحدد موعد إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة الأطفال

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 3 مايو 2021 م للبدء في إلزام ملاك المراكز التجارية (المولات) التي تبلغ مساحتها (40.000) متر مربع فأكثر بتوفير مساحة مخصصة لمركز ضيافة أطفال بحد أدنى (50) مترًا مربعًا.

اندلاع حريق في أحد المستودعات التجارية بالدمام.. وتصاعد أدخنة كثيفة

اندلع حريق في أحد المستودعات التجارية بالدمام، فيما تواصل فرق الدفاع المدني إخماده دون تسجيل إصابات.

«الصحة»: ثلاثة ملايين و500 ألف إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تلقاها المواطنون والمقيمون في المملكة ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.

مزايا التحصين الإلزامي للعاملين بالقطاع البلدي بعد «القرار الوزاري»

عدَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مزايا التحصين الإلزامي للعاملين في ثلاثة أنشطة في القطاع البلدي.

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