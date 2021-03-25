السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 430 إصابة بفيروس كورونا



سيئول 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 430 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية في بيان اليوم , أن إجمالي عدد الأصابات وصل إلى 100,276 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,709.

05:16ت م

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سيئول 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة , خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية في بيان اليوم , أن إجمالي عدد الأصابات وصل إلى 100,276 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,709.05:16ت م0027

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