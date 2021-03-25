شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أتربة ورياح على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الخميس، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

ونبهت هيئة الأرصاد من حدوث نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، بجانب عوالق ترابية على المنطقة الشرقية، تشمل مناطق (الخفجي - النعيرية - حفر الباطن - قرية العليا)، بجانب المناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما بدأت الحالة في الـ 10 من صباح الأربعاء وستستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم الخميس.

وفي منطقة الحدود الشمالية، وخاصة (العويقيلة - رفحاء – عرعر)، بجانب مناطق تبوك (الوجه - أملج - حقل - نيوم شرما- البدع - تبوك - تيماء)، تحدث رياح وأتربة بجانب ارتفاع في الأمواج في تبوك، من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 مساء.

وتستمر الرياح والأتربة على منطقة الرياض، في (السليل - وادي الدواسر- الأفلاج - الحريق - الخرج - الدوادمي - الرين - العاصمة الرياض - المزاحمية - حوطة بني تميم – رماح)، بجانب المناطق المفتوحة و الطرق السريعة، حيث بدأت من الـ 1 صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الـ 6 مساء.

وفي المدينة المنورة، تحدث كذلك رياح نشطة يصاحبها ارتفاع الأمواج، وتدنّ في مدى الرؤية، تبدأ من الـ 6 صباحا وحتى الـ 5 مساء، فيما تستمر الرياح كذلك على منطقة حائل في (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء – موقق)، من الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الـ 7 مساء.