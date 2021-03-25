حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة الكرمة والمدينة المنورة. في حين يتوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.





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