السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي: الأوروبيون مهتمون باليمن ويدركون معاناة شعبه

قال السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، إن الأوروبيين مهتمون باليمن ويدركون المعاناة الإنسانية لشعبه.

وأضاف «العريفي»، إنَّ الاتحاد لديه سفير باليمن ويبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الاتحاد من الداعمين إنسانيًّا لليمن، وهو شريك للمملكة العربية السعودية في هذا المجال.

وتابع، في تصريحات لقناة «العربية»: إن المفوض الأوروبي للدعم الإنساني والأزمات على علاقة لصيقة بالمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

واستكمل «العريفي»، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي على إطلاع كامل بما تقوم به المملكة وممتنن للدعم الإنساني الذي تقدمه لكنهم يريدون نهاية لأزمة اليمن.

وكان الاتحاد الأوروبي رحب، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، واصفًا إياها بـ«خطوة إيجابية نحو السلام».