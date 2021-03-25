«النقل»: نهدف إلى الوصول لصفر وفيات على الطرق

تمكنت وزارة النقل خلال العام الماضي 2020م، من تنفيذ أكثر من 2000 كيلومتر على شبكة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، في سبيل تعزيز تحقيق الريادة على مستوى شبكة الطرق العالمية.

قال نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر الدلامي، إن وزارة النقل أنشأت على مدى العقود السابقة ما يقارب من 73 ألف كيلومتر من الطرق المختلفة، سواء السريعة أو المزدوجة أو المفردة.

وأشار إلى أنه في العام الماضي بدعم القيادة في السعودية، افتتحت الوزارة 2000 كيلومتر من مشاريع شبكة الطرق الموسعة، ضمت إلى الشبكة السابقة لتصل في مجموعها إلى 75 ألف كيلومتر طولي من الطرق المعبدة، إضافة إليها الطرق غير المعبدة الطرق الترابية وعددها يفوق 150 ألف كيلومتر من الطرق المفتوحة.

وأضاف: الألفا كيلومتر المضافة إلى شبكة الطرق الموسعة هي نتاج 33 مشروعا في 6 مناطق والقائمة تطول للعديد من المشاريع بأن التي ستنفذ وتفتح للحركة في هذا العام، لتضم إلى مجموعات شبكة الطرق، واليوم نحن نفخر بأن السعودية احتلت المرتبة الأولى من ناحية تواصل الطرق، وهذه مفخرة لنا جميعًا، ونعمل على استمراريتها، ونحن اليوم في طور العمل ضمن استراتيجية تهدف في طياتها إلى وضع السعودية في المكانة التي تليق بها على مستوى الدول العشرة الأوائل على مستوى العالم من ناحية أمان وجودة شبكات الطرق بمختلف أنواعها، بحسب قناة العربية.

بينما فيما يتعلق بملف الصيانة والسلامة على شبكات الطرق، أوضح الدلامي، أن هناك لجنة وزارية مشكلة بهدف رفع السلامة المرورية، وهي تضم عددًا من الوزارات الحكومية؛ على رأسها وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و12 مؤسسة ووزارة أخرى للعمل بمنظومة واحدة؛ حيث إن هذه اللجنة تمكنت بكل تناغم من الحد من الحوادث المرورية في السعودية على هذه شبكات الطرق بنسبة 21% والوفيات بنسبة 24% والإصابات الجسيمة بنسبة تقارب ذلك.

وأكد أن الهدف الحقيقي هو الوصول إلى نسبة 0% من الوفيات وهو تحدٍّ يتطلب جهودًا كبيرة، إضافة إلى كونه أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وتولي وزارة النقل ملف السلامة على الطرق اهتمامًا كبيرًا؛ حيث يتم عند دراسة وتصميم الطرق اعتماد أفضل المواصفات الفنية التي تكفل تنفيذ تلك الطرق باستخدام أفضل المواد والمعدات الحديثة مستوفية شروط السلامة والأمان، إلى جانب التصميم المناسب للطرق يتم توفير كل عوامل السلامة الأخرى من لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة ووسائل لتصريف المياه والحمايات والحواجز العديدة، كما تتم متابعة الطرق القائمة وتحسين عوامل السلامة عليها أولًا بأول، وتشارك الوزارة مع الجهات المختصة في لجان متعددة فيما يخص السلامة المرورية عن الطرق.