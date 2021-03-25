السعودية اليوم / مصر تسجل 641 إصابة بفيروس كورونا



القاهرة 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت مصر 641 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس, أن إجمالي عدد الأصابات بلغ 197350 من ضمنهم 151444 حالة تم شفاؤها، و 11720 حالة وفاة.

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02:39ت م

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القاهرة 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت مصر 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 40 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس, أن إجمالي عدد الأصابات بلغ 197350 من ضمنهم 151444 حالة تم شفاؤها، و 11720 حالة وفاة.// انتهى //02:39ت م0026

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