السعودية اليوم / تعليم الطائف يحتفل بتكريم 417 طالباً متفوقاً افتراضياً



الطائف 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

تحتفي إدارة تعليم الطائف اليوم بتكريم 417 طالبً متفوقًا من الحاصلين على نسبة 100% في المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، وذلك في حفل افتراضي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد للبنين عبر الزووم.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي اللهيبي على أهمية تكريم الطلاب المتفوقين والمردود الإيجابي لهذا التكريم على مستقبلهم العلمي مشيراً إلى أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي يحتفي بها التعليم ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقة للوطن.

وأضاف بأن تعليم الطائف دأب في كل عام على إقامة حفل تكريمي للطلاب المتفوقين في كل عام دراسي سعياً من الإدارة في تحقيق طموحات أبنائها وتذليل العقبات أمامهم ومشاركة لأسرهم فرحتهم بالتفوق ، كما أن التكريم دافعًا لهم للاستزادة في العلم وتقديم كل ما لديهم تجاه وطنهم للإسهام في تنميته وتطويره.

ونوه اللهيبي إلى جهود قادة المدارس والمعلمين وتظافر الجهود مع الإدارة وأولياء الأمور في صقل مهاراتهم وتحقيق أعلى درجات التفوق.

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