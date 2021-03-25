

صبيا 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

باشرت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا اليوم، نزع ملكية عدد من العقارات في طريق الملك فيصل بمدينة صبيا تمهيداً لاستكمال المتبقي من الطريق وتوسعته وتنظيم الموقع، وذلك بهدف تحسين الحركة المرورية وتسهيلاً لوصول الخدمات، واستمراراً للأعمال البلدية الميدانية في متابعة الأحياء العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس هادي بن علي دغريري، أن نزع الملكية جاء تمهيداً لاستكمال المتبقي من عقارات تم نزعها في طريق الملك فيصل بصبيا ضمن مشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتسهيل وصول الخدمات للسكان، مشيراً إلى أن الأعمال متواصلة في ظل خطة عمل واضحة هدفها الأساسي هو تنظيم الحركة وتوفير الخدمات داخل المواقع المستهدفة في مدينة صبيا.

// انتهى //

02:05ت م

0024





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنزع ملكية عقارات لتوسيع طريق الملك فيصل بصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.