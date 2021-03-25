شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | طقس الخميس.. رياح وأتربة على الشرقية و3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية، اليوم الخميس نشاطا في الرياح السطحية، مصحوبة بعوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن هذه الحالة بدأت في العاشرة مساء أمس الأربعاء وتستمر حتى الخامسة من صباح اليوم الخميس، على

الخفجي، النعيرية، حفر الباطن وقرية العليا.

أما منطقة تبوك، تشهد رياحا نشطة، وأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية، حتى الخامسة من صباح اليوم، وفق المركز.

نفس الحالة على منطقة حائل، بحسب المركز، وتشمل مناطق السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، وموقق، وتستمر حتى السادسة صباحا.

وفي منطقة الجوف، أعلن المركز استمرار العوالق الترابية مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الثانية صباحا.