شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تتعاون مع «سوق المال» لمكافحة غسل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب، أمس، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد القويز، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت مذكرة التفاهم عددا من البنود التي تؤطر عمل الطرفين في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع آليات مشتركة لتفعيل التنسيق وتبادل الخبرات بينهما في هذا الجانب، إضافة إلى تشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ المذكرة. يذكر أن النيابة العامة وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من مذكرات التفاهم مع هيئات محلية لتفعيل التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية فيما يخدم المصلحة الوطنية.