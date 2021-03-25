شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان موعد التسجيل ببرنامج تأهيل المحامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز التدريب العدلي، عن موعد بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ، وذلك اعتبارا من يوم 15/ 8/ 1442هـ حتى يوم 3/ 9/ 1442هـ عبر منصة التدريب الإلكترونية على الرابط: https://tms.jtc.gov.sa.

وتصل مدة البرنامج لسنة واحدة لحملة الماجستير، وثلاث سنوات لحملة البكالوريوس، إذ يكتسب فيه المشارك المعارف والمهارات القانونية، ويتعرف على الأدوات التي تجعل منه محاميا ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية، والاستشارات القانونية، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويتميز البرنامج بأنه يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وفق منهجية علمية، وتوفر بيئة تدريبية محفزة لاكتساب المعرفة، بجانب تنوع المدربين ما بين قضاة ومحامين ممارسين وأكاديميين متميزين. ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها في تخصصات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق.

وأوضح مدير المركز د. فارس القرني، أن اجتياز هذا البرنامج يعادل خبرة في طبيعة العمل كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج التي تسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لدعم مهنة المحاماة وتفعيل دور المحامي السعودي.