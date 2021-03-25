شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.

الأحداث الإقليمية

وجرى، خلال استقبال سمو ولي العهد لوزير الخارجية الصيني، في نيوم، أمس، بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية الاجتماع، رحب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، ونقل «وانغ يي» تحيات رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، لسمو ولي العهد فيما حمله سموه تحياته له.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.