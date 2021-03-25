شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه للفائزين بها في دورتها التاسعة عبر الاتصال المرئي. وشارك في الحفل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، ورئيس جامعة الملك سعود رئيس مجلس الجائزة د. بدران العمر، والأمين العام للجائزة د. عبدالملك آل الشيخ، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيا دي بيبو.

وأبدى المسؤولون الأمميون إعجابهم بالجائزة ورسالتها النبيلة التي تنسجم مع توجهات المملكة والمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لحل القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها تحقيق الأمن المائي.