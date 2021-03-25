شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات في حريق «مستودع إطارات» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر الدفاع المدني بالدمام، اندلاع حريق أحد مستودعات إطارات السيارات، في حي الأنوار بالدمام، وبالتحديد خلف مستشفى الأمل.

وقال شهود عيان إن دخان الحريق وألسنة اللهب ظهرت من مسافات بعيدة، وباشر الدفاع المدني، والجهات المعنية، الموقع لاتخاذ اللازم.

وشهد الموقع تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب الحريق تكمن في إهمال بعض العمالة لاحتياطات السلامة، ما أدى لاندلاع النيران في الإطارات، وانتقلت بعد ذلك إلى بعض المركبات الموجودة، دون أي أضرار بشرية.