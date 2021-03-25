شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منسوبي «الطوارئ الخاصة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت صحة حفر الباطن بالتعاون مع قوة الطوارئ الخاصة لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبيها، وقدمت رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته.

وأكدت صحة حفر الباطن مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز سبل الوقاية من خلال تقديم اللقاح، والمشاركة الفعالة في الوصول إلى المناعة المجتمعية.

ويواصل مركز لقاحات كورونا بصحة حفر الباطن، استقبال المواطنين والمقيمين لإعطائهم لقاح «كوفيد-19»، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق «صحتي»، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح الآمن والفعال، حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات الفيروس.