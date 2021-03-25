شكرا لقرائتكم خبر عن «اللقاح» أو «الفحص».. شرطان إلزاميان للعاملين بـ 8 أنشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا ، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال المقبل.

فحص سلبي

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص «PCR» يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل 7 أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

حرص وحماية

ومن جهتها، وجهت وزارة الرياضة كافة الصالات والمراكز الرياضية، بضرورة تحصين العاملين في الصالات والمراكز الرياضية في المملكة، اعتبارا من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو تقديم نتيجة فحص «PCR» سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام. كما اشترطت الهيئة العامة للنقل تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتبارا من بداية شوال المقبل. وبينت أن أخذ اللقاح يندرج تحت الحرص على حماية الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية. كما أوضحت أنه في حال عدم الالتزام بأخذ اللقاح فإنه يشترط وجود فحص سلبي كل 7 أيام.

توسع مستمر

يذكر أن وزارة الصحة، قد وسعت عملية التطعيم بلقاح كورونا، ودشنت المزيد من مراكز لقاحات فيروس كورونا لتشمل مناطق السعودية كافة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مجددة التذكير بمجانية اللقاح إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.