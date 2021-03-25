شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون متطعم بالمملكة.. و45 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة تجاوز 3 ملايين و500 ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز في مناطق المملكة كافة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 466 حالة مؤكدة وتعافي 306 حالات. فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4205 حالات منها 627 حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 386300 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 375471 حالة. فيما أعلنت عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6624 حالة «يرحمهم الله جميعاً». لافتة إلى إجراء 45877 فحصا مخبريا جديدا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.