شكرا لقرائتكم خبر عن «همس الصديق».. مساندة وتأهيل لمصابي «التصلب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد برنامج «همس الصديق» الذي تنظمه جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، لقاءه الأسبوعي بجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، متضمنا عددا من جلسات العلاج الجمعي التي تهدف لمساعدة المصابين على فهم سلوك الآخرين بشكل أفضل وتطويرهم واستكشافهم، ودراسة العلاقات الشخصية داخل المجموعة بمشاركة عدد من الاستشاريين والأطباء والاختصاصيين في العلاج النفسي والطبيعي والصحي والاجتماعي.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية فاطمة الزهراني بالشرقية، أن الجلسات العلاجية تأتي امتدادا للجلسات واللقاءات العلاجية التأهلية والتخصصية التي تنفذها الجمعية، لاستمرار التواصل الفعال مع المصابين ومراعاة تطبيق الاحترازات الوقائية، والالتزام بعدد الحضور المقرر الذي لا يتجاوز حضور 20 شخصا من المصابين والمصابات.

وأشارت إلى أن الجمعية تسعى للتوسع في عقد هذه اللقاءات في مختلف محافظات المنطقة للوصول إلى المصابين وتقديم المساندة والتأهيل العلاجي لهم. وذكرت أن برنامج «همس الصديق» يقدم خدماته منذ مطلع عام 2020، والتي تتمثل في تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية للمرضى وذويهم.

وبينت أن القوى العلاجية داخل المجموعة تتمحور في الإيثار، وغرس الأمل، والفهم الذاتي، والتوقعات، والالتزام والمسؤولية، والأمن، والتقبل، والجاذبية. مؤكدة أن الجمعية تواصل تنفيذ البرامج التأهيلية والعلاجية والمبادرات المجتمعية التي من شأنها مساندة وتأهيل مصابي التصلب المتعدد في الجانب الصحي والعلاج النفسي والعلاج الطبيعي والاجتماعي، والعلاج بالفن والهوايات والعلاج الرياضي تحت إشراف العديد من الاستشاريين والأطباء والاختصاصيين في هذه المسارات والمجالات العلاجية التخصصية.