شكرا لقرائتكم خبر عن إشعارات لإثبات ملكية أراض فضاء بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بلدية محافظة الجبيل عددا من ملاك العقارات في المحافظة لمراجعتها، بعد وضعها لوحات إشعارية على الأراضي، تتضمن ضرورة مراجعة البلدية وتقديم المستمسكات الشرعية وصكوك الملكية لهذه الأراضي.

وقال رئيس بلدية الجبيل م. نايف الدويش إنه تم وضع عدد من اللوحات الإرشادية على عدد من العقارات «أراضي فضاء» في مختلف المخططات في المحافظة، تتضمن طلب مراجعة البلدية من قبل أصحاب تلك العقارات، وتقديم ما يثبت ملكيتها، مشيرا إلى أنه سيتم التصرف بالعقار في حال عدم مراجعة البلدية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه، وذلك حسب إجراءات لائحة التصرف العقاري المعتمدة.