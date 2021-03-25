شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. تأهيل 5 حدائق وزراعة 800 شجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عملت بلدية محافظة بقيق، على تأهيل خمس حدائق بالمحافظة، والهجر التابعة، إضافةً إلى زراعة أكثر من 800 شجرة في الجزر الوسطية للشوارع، وذلك ضمن جهودها للربع الأول من هذا العام 1442هـ، وخطة البلدية الهادفة للتوسع في زيادة المسطحات الخضراء والأشجار في كل الشوارع، وزيادة نصيب الفرد منها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق م. فارس آل عريج، أنه روعي في اختيار الأشجار عدة عوامل ومميزات، حيث تم اختيار أنواع من أشجار الظل والمتنوعة في الشكل ذات الطابع الجمالي بإعادة تشكيل النباتات في الجزر الوسطية والحدائق والمرافق العامه، مشيرًا إلى أن البلدية تحرص على المظهر العام، والارتقاء المستمر بالمرافق العامة ومنظومة الشوارع.

وشدد على تكثيف أعمال التشجير والزراعة سعيا لزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المحافظة، وتماشيا مع زيادة النمو العمراني والسكاني، الذي تشهده المحافظة.

وأشار م. آل عريج إلى أن البلدية استبدلت، وضمن برنامج تأهيل شامل، الأشجار بأخرى ذات قيمة بيئية وجمالية، وتحسين الحدائق بشكل يلبي احتياجات المستفيدين، بالإضافة إلى صيانة شاملة لشبكات الريّ وزيادة زراعة أشجار جديدة في الحدائق والمتزامنة مع تأهيل الحدائق.

وقال إن البلدية تعمل وفق برامج عمل دورية لأعمال الزراعة والتحسين والتجميل وعمارة البيئة، وتحرص على مشاركة الأهالي ومستخدمي الساحات والحدائق والمرافق العامة في الحفاظ عليها.