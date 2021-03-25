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فيديو .. الروائح تقود إلى ضبط مصنع للخمر بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

فيديو .. الروائح تقود إلى ضبط مصنع للخمر بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت دوريات الأمن في الرياض من ضبط 16 برميلًا مملوءًا بالخمر المصنع، و713 قارورة جاهزة للترويج، وأدوات التصنيع، داخل مصنع للخمور في مدينة الرياض.

رائحة تقود لمصنع خمر:

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو على “سناب شات” أكدت فيه أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بأن رائحة خمور تخرج من أحد العمارات المجاورة، وبعد مباشرة الموقع، اتضح وجود مصنع للخمور.

وأضاف المقطع أنه تم العثور داخل المصنع على 16 برميلًا مملوءًا بالخمر المصنع، و713 قارورة جاهزة للترويج، وأدوات التصنيع، مشيرًا إلى أنه تم تحريز المضبوطات وإتلافها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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