شكرا لقرائتكم خبر عن وبدأت رقمنة الوثائق.. «توكلنا» يقطف ثمار رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمت وزارة الداخلية توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بإطلاق مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق «توكلنا» الذي تجاوز عدد مستخدميه حاجز الـ19 مليونا خلال وقت قياسي، ما يعكس حجم الموثوقية العالية التي اكتسبها التطبيق لدى الجمهور؛ ويجعله أهم مصدر رقمي موثوق في التعاملات التقنية وتقديم الخدمات الصحية والحكومية التي تجعل منه تطبيقًا ذا موثوقية كبيرة وأداءً رقميًا عاليًا، وخيارًا وطنيًا موثوقًا في تقديم الخدمات الحكومية.

وما يشهده تطبيق توكلنا من تطور تقني كبير من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (الجهة المطوّرة للتطبيق) يُعد أحد ثمار رؤية 2030 التي تدفع باتجاه تعظيم التحوّل الرقمي للجهات الحكومية كافة، كما أن القائمين على التطبيق وضعوا نصب أعينهم إتاحة العديد من الخدمات الرقمية ضمن خواصه وتحديثاته، دعمًا لجهود التحول الرقمي التي تقودها المملكة وتسهيلًا لحياة المواطنين والمقيمين والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتُعد (الهوية الرقمية) إثباتاً رسمياً معتمداً لهويات المواطنين والمقيمين لدى رجال الأمن، بما يُغنيهم عن حمل ونقل أوراقهم الثبوتية (الهوية الوطنية، هوية مقيم)، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد، ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية وسدايا لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقدمت وزارة الداخلية شكرها الجزيل للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما بذلته وتبذله من جهود حثيثة في إتمام هذا المشروع، وغيره من المشاريع المشتركة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.