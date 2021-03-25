شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصائية الملكية» تكرم أستاذ الإحصاء في «كاوست» البروفيسور رو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرمت الجمعية الإحصائية الملكية (RSS)، وهي جمعية علمية بريطانية للإحصاءات، أستاذ الإحصاء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، البروفيسور هافارد رو؛ نظير إسهاماته الجوهرية والمهمة في مجال التقنيات الحسابية الفعالة والقابلة للتطوير لأدوات تحليل البيانات. وعبر البروفيسور دونال برادلي، نائب الرئيس للأبحاث عن فخره الكبير بهذا التكريم، وقال: «البروفيسور رو هو أحد نجوم هيئة التدريس المتميزين في قسم الإحصاء في كاوست، ويسعدني أن أرى مثل هذا الاعتراف الكبير بالأبحاث المؤثرة التي يجريها خصوصاً من هيئة علمية رفيعة مثل الجمعية الإحصائية الملكية».

وتم منح رو رسميًا ميدالية (Guy) الفضية لعام 2021، والتي تُمنح لزملاء الجمعية الذين يقدمون الأوراق البحثية المتميزة، وتعتزم الجمعية تكريم رو خلال المؤتمر السنوي لها والذي سيعقد في مانشستر يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

إسهامات كبيرة وهامة

تم تكريم رو خصيصًا لنظرياته عن برنامج (INLA- تقريب لابلاس المتكامل المتداخل)، والتي شرحها في ورقتين بحثيتين مؤثرتين للغاية ركزتا على قضايا النمذجة الحسابية، وتوفير تقنيات قابلة للتطوير وحلول عملية ملائمة للنماذج، وقد أحدثت نظرياته ثورة في مجال الإحصاء المكاني، وتم تطبيقها في مجالات عدة من التعبير الجيني إلى الصحة العامة.

يقول الدكتور لورانس كارين وكيل الجامعة: «يعكس هذا التكريم من الجمعية الإحصائية الملكية تميّز البروفيسور هافارد رو التقني وتأثير أبحاثه، ونحن في كاوست نفخر بإنجازاته ونتطلع إلى استمرار إبداعه وتأثيره».

تأسست الجمعية الملكية للإحصاء في عام 1834 كهيئة مهنية لجميع الإحصائيين ومحللي البيانات، حيث تضم أكثر من 10000 عضو من المملكة المتحدة ومن جميع أنحاء العالم، وكونها مؤسسة خيرية، فإنها تعمل على نشر الدور الرئيسي للإحصاءات والبيانات في المجتمع، وضمان أن تكون صياغة السياسات واتخاذ القرارات مدعومة بالأدلة من أجل الصالح العام.