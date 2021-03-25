شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيس الإمارات ونائبه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعب دولة الإمارات بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وقال: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته».

من جهة أخرى، بعث الملك سلمان برقية عزاء ومواساة، لرئيس النيجر إيسوفو محمدو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال: «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية النيجر الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل».