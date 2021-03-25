شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع وزير خارجية الصين مجالات التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم، أمس، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وفي بداية الاجتماع، رحب ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، كما نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لولي العهد، فيما حمله الأمير محمد بن سلمان تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.