شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يعزي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمدان وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه». كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد في وفاة الشيخ حمدان، وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة».

من جهة ثانية، بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية النيجر الرئيس إيسوفو محمدو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال ولي العهد: «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».