شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تبحث التعاون مع البوسنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة تركوفيتش.

وتم خلال الاستقبال بحث آليات التعاون بين البوسنة والهرسك ورابطة العالم الإسلامي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبّرت الدكتورة بصيرة عن تقديرها لزيارته على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.