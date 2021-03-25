شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الباحة لـ الخليج 365: إجراء عمليات القلب المفتوح قريباً والان مع التفاصيل
وكشف عن عودة مستشفى الملك فهد للعمل بكامل طاقته قبل مستشفيات مماثلة بنحو 4 أشهر، موضحاً أن برنامج الطبيب الزائر ساهم في زيادة عدد الأطباء السعوديين وعزز حضورهم باعتبارهم نواة المستقبل من خلال آلية الاستدامة، لافتاً إلى قطع المستشفى شوطاً في استكمال مبنى الأورام والغسيل الكلوي.
واعتبر الشهراني، أن اعتماد البرج الطبي مركزاً تخصصياً نقلة نوعية لمساهمته في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى ومكّن من افتتاح مركز القلب وبدء عمليات القسطرة وعمليات اليوم الواحد وعمليات السمنة، مشيراً إلى اعتماد إدارة مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة آليات تعزيز الثقة بين المستشفى والمريض وذويه، مبدياً تحفظه على حالة ربما تتعرض لسوء فهم أو طول انتظار أو صرامة تعامل، فيلجأ المستاء من الخدمة لأسباب ذاتية إلى تعميم انطباعه والتشويش ويمرر عبر «الميديا» أن الخلل في العمل ويروّج شائعات في مواقع التواصل دون مبرر منطقي ولا موضوعي، مؤكداً العمل على تحسين الصورة الذهنية بالعمل الجاد، والتواصل الفعال بين المنشأة والمستفيد، والشفافية بكل أبعادها.