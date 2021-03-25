شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط مقابل إيصال التيار للمنازل دون صكوك في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت أمانة العاصمة المقدسة المكاتب الهندسية كافة للتقيد باشتراطات وضوابط إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكاً شرعية، مؤكدة الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق نظام (سبيل)، ويمكن البدء باستخدامها لتقديم طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، مع تحمل المكتب الهندسي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة.

وطالبت المكاتب الهندسية بالتقيد بأن يكون الموقع داخل النطاق العمراني، وضمن حدود التنمية، وأن يكون خارج حد الحرم، وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي الكريم في 16/12/1441هـ مع إرفاق صورة الهوية الوطنية وإقرار وتعهد المواطن وإحداثيات الموقع وتقرير مساحي. وكانت “الخليج 365” قد نشرت ضوابط واشتراطات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية، حيث تضمنت الضوابط ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سُجل صكها باسمه، وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ۱۲ شهرا السابقة، وقيام الإدارة العامة للتقنية الرقمية بالتنسيق مع فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة ومدير القطاع الغربي بإنشاء نافذة الكترونية أو ربط إلكتروني بخصوص استيفاء المعلومات المطلوبة، ويتم تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة، على أن يراعى في الطلب أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي، ويقوم المكتب الهندسي بعمل كروكي مساحي للموقع المراد إيصال الكهرباء به، وإرسال الطلب حسب النموذج المعتمد إلى الإدارات المختصة.