شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ببغاء يقلد صوت صاحبه ويقيم الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نجح مواطن شاب يدعى "سعيد بن تركي" في تدريب ببغاءه على الكلام، حتى أصبح قادرًا على تقمص شخصيته، وتقليد صوته.

وأوضح سعيد أن الببغاء إفريقي إنتاج محلي، اشتراه من السعودية، مشيرًا إلى أنه من الطيور الخجولة.

وأشار إلى أنه بدأ في تربيته منذ أن كان عمره 27 يومًا، وبدأ يتكلم من عمر خمسة أشهر، مجرد ترديد كلمات فقط، وفي عمر سنتين بدأ يربط الكلمة بالفعل.

وظهر الطائر في عدة مقاطع وهو يردد الكلمات، منها مقطع يردد فيه كلمات الأذان والإقامة: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله".