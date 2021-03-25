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كيفية إسقاط العاملة المنزلية من قائمة المكفولين حال تواجدها بالخارج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات عن كيفية إسقاط العاملة المنزلية من قائمة المكفولين، بعد تجديد هويتها تلقائيا رغم تواجدها خارج المملكة.

وأوضحت المديرية أنه يتم إسقاطها آليًا، بـ " خرج ولم يعد " بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وأشارت إلى أن الطريقة الثانية تكون من خلال التواصل مع خدمة " الرسائل والطلبات "، عبر " أبشر" بعد 30 يومًا من انتهاء سريان التأشيرة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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