شكرا لمتابعة خبر عن كيفية إسقاط العاملة المنزلية من قائمة المكفولين حال تواجدها بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات عن كيفية إسقاط العاملة المنزلية من قائمة المكفولين، بعد تجديد هويتها تلقائيا رغم تواجدها خارج المملكة.

وأوضحت المديرية أنه يتم إسقاطها آليًا، بـ " خرج ولم يعد " بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وأشارت إلى أن الطريقة الثانية تكون من خلال التواصل مع خدمة " الرسائل والطلبات "، عبر " أبشر" بعد 30 يومًا من انتهاء سريان التأشيرة.