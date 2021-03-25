شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أنواع الأسلاك الكهربائية التي يجب معرفتها لتجنب حرائق المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات السعودية وائل الذياب، عن أنواع الأسلاك الكهربائية التي يجب معرفتها لتجنب حدوث الحرائق بالمنزل.

وأوضح الذياب خلال برنامج " الراصد "، أن ألوان الأسلاك بناء على المواصفات السعودية، تتمثل في " البني-الأسود-الرمادي" والأزرق والأصفر أو الأخضر.

وقال الذياب: " ألوان الأسلاك البني والأسود والرمادي تمثل أسلاك فيها "كهرباء" والأزرق يمثل " نيوترال " والأصفر والأخضر " أرضي".

وحذر الذياب من التعامل مع أسلاك متشابهة لأنه لن تسطتع معرفة أي سلك الذي تمر فيه كهرباء أو لا، مضيفا: " أحرص ما يكون لون واحد حتى يكون لديك تمييز " .