6 تنظيمات تفعل نقل البضائع

أكدت الهيئة العامة للنقل انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت العاملة في نشاط نقل البضائع، وتطبيق 6 من التنظيمات التي نصت عليها اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. وحددت الهيئة التراخيص المحددة قبل تاريخ 2020/01/02، وجاءت التنظيمات على النحو التالي:

- مهلة تجديد التراخيص المنتهية للمنشآت المرخص لها في نشاط نقل البضائع، ومع انتهاء المهلة دون التجديد يعد الترخيص لاغيا.

- مهلة تجديد بطاقات التشغيل المنتهية للمنشآت والأفراد المرخصين في نشاط نقل البضائع، ومع انتهاء المهلة دون التجديد تعد البطاقة لاغية

- مهلة ورثة المؤسسات الفردية المرخص لها في نشاط نقل البضائع، لتصحيح وضع المؤسسة النظامي من أجل الاستمرار في ممارسة النشاط، ومع انتهاء المهلة دون تصحيح وضع المؤسسة النظامي يعد الترخيص لاغيا

- مهلة تجديد التراخيص المنتهية للمنشآت المرخص لها في نشاط وسيط الشحن، ومع انتهاء المهلة دون التجديد يعد الترخيص لاغيا

مهلة استيفاء اشتراط الضمان المالي للمنشآت المرخص لها في نشاط وسيط الشحن، ومع انتهاء المهلة دون تقديم الضمان المالي يتم إيقاف الترخيص مؤقتا حتى تقديم الضمان، وفي حالة عدم تقديمه خلال 90 يوما يصبح الترخيص لاغيا

- مهلة ورثة المؤسسة الفردية المرخص لها في نشاط وسيط الشحن (نشاط ترحيل البضائع والمهام بأجر سابقا)، لتصحيح وضع المؤسسة النظامي من أجل الاستمرار في ممارسة النشاط، ومع انتهاء المهلة دون تصحيح وضع المؤسسة النظامي يعد الترخيص لاغيا