ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلة في الفرق الرقابية المسائية، موقعا لتجهيز اللحوم مجهولة المصدر، وبطرق عشوائية تفتقر أدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية. وقدرت كمية اللحوم المضبوطة 250 كجم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ووجهت الفرق الرقابية إنذارات لعدد من المنشآت والمطاعم بعدة ملاحظات ومخالفات يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل. كما تم رصد مخالفات تتعلق بالعمالة، وعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل المطاعم.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 250 كجم لحوما فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.