إغلاق 18 شيب مياه يفاقم أزمة المزاحمية

وأكد مدير البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، المهندس ناصر المطيري لـ«دوت الخليج»، أنه بناء على توجيه الوزارة قام المكتب بإيقاف الأشياب غير المرخصة، والمنتهية التراخيص وعددها 18 شيبا، حتى يقوم أصحابها باستخراج تصاريحهم أو تجديدها، علما بأن أبواب المكتب مفتوحة لاستقبال ملاك الأشياب، لتصحيح أوضاعهم بالطرق النظامية، التي نصت عليها الوزارة.
وكان عدد من الأهالي طالبوا بسرعة تدخل الإمارة لحل أزمة المياه، مشيرين إلى أن الأزمة تعود لنحو 10 سنوات، رغم الوعود المتكررة من قبل عدد من الجهات.
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