7 قطع من قماش الكعبة تحيل وافدين للنيابة

وأوضح مصدر لـ «دوت الخليج» أن الجهات الأمنية، تمكنت من الإطاحة بالمقيمين الآسيويين وهما من الجنسية الباكستانية، أثناء تواجدهما في فرع البريد السعودي بحي الششة، مبينا على الصعيد ذاته بأنه بعد التحقيق معهما، أوضحا بأنهما قاما بشرائها من أحد الباعة في شارع الستين.
وأضاف المصدر بأن المتهمين قاما بشراء القماش بمبلغ 300 ريال، من شخص هندي دون سابق معرفة، مبينا بأنه تم تسليم المتهمين لشرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهما، والتي أحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
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