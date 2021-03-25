7 قطع من قماش الكعبة تحيل وافدين للنيابة

ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، القبض على مقيمين آسيويين، تورطا في حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة المشرفة، وذلك أثناء شحنها للخارج من خلال فرع البريد السعودي بحي الششة بمكة المكرمة.

وأوضح مصدر لـ «دوت الخليج» أن الجهات الأمنية، تمكنت من الإطاحة بالمقيمين الآسيويين وهما من الجنسية الباكستانية، أثناء تواجدهما في فرع البريد السعودي بحي الششة، مبينا على الصعيد ذاته بأنه بعد التحقيق معهما، أوضحا بأنهما قاما بشرائها من أحد الباعة في شارع الستين.

وأضاف المصدر بأن المتهمين قاما بشراء القماش بمبلغ 300 ريال، من شخص هندي دون سابق معرفة، مبينا بأنه تم تسليم المتهمين لشرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهما، والتي أحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.