تطوير طرق شمال جدة

تواصل أمانة محافظة جدة تنفيذ عدد من مشاريع تطوير طرق أحياء شمال جدة، تشمل أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة لتسهيل حركة تنقل قاطني ومرتادي تلك المناطق وربط الأحياء ببعضها.

حي الصواري

وبلغت نسبة الإنجاز العامة لمشروع تطوير طرق حي الصواري 35% ممثلا بمخططي المنتزه الغربي 309/ب، ومخطط الأماني 253/ب بمجموع أطوال 18.5 كم، والمخدومة بـ500 عمود إنارة و50 شارعا، وذلك ضمن مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء أبحر الشمالية لتسهيل حركة مرتادي تلك المناطق وتطوير شبكة الطرق الحضرية.

حي الياقوت

بلغت نسبة الإنجاز العامة لتطوير حي الياقوت 55% ممثلا بمخططي النسيم 204/ب، وهشام النموذجي 209/ب بمجموع أطوال لمخطط النسيم 12.5 كم، وبعرض 13.5م - 15.5م وخدمتها بـ226 عمود إنارة و52 شارعا، بينما مخطط هاشم بمجموع أطوال 27.5كم وبعرض 15م - 36م و94 شارعا.

مخطط الفيروز

شرعت أمانة جدة في أعمال سفلتة 54 شارعا رئيسيا وداخليا في مخطط الفيروز بإجمالي أطوال 11.5 كم وتركيب 118 عمودا للإنارة، وبلغت نسبة الإنجاز العامة 40% بجانب تطوير الشوارع الرئيسة في مخططي الفنار والبحيرات بطول 10.5 كم ويجري إنارتها بـ675 عمودا.

نسبة إنجاز الطرق

حي الصواري 35%

حي الياقوت 55%

مخطط الفيروز 40%