السعودية اليوم / محافظ أملج يقف ميدانيا ًعلى موقع جنوح عدد من الدلافين بشاطئ الشبعان



أملج 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

وقف محافظ أملج نايف المريخي على عمليات إنقاذ مجموعة من الدلافين جنحت إلى شاطىء مركز الشبعان التابع لمحافظة أملج أمس.

وتابع المحافظ عمليات الإنقاذ التي شارك بها حرس الحدود ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدن وخبراء بيئة من شركة البحر الأحمر للتطوير وعدد من المتطوعين تساندهم جميعة البر الخيرية بأملج .

وكانت سرعة الرياح التي تنشط على المحافظة أدت إلى جنوح 40 دلافين نحو شاطئ رأس الشبعان نفق منها 7دلافين والباقي تم إنقاذه من خلال إرجاعه إلى أعماق البحر .

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