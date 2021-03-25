السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5714 إصابة جديدة بكورونا و 579 وفاة



مكسيكو سيتي 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت المكسيك 5714 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2208755 إصابةً, فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 199627 وفاة.

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مكسيكو سيتي 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت المكسيك 5714 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 579 حالة وفاة.وأشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2208755 إصابةً, فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 199627 وفاة.// انتهى //00:08ت م0004

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