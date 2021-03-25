المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة: أتخذ قراراتي المهمة أثناء المشي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، علاقته مع رياضة المشي وطقوسه خلال ممارسته هذه الرياضة، مشيرًا إلى أن علاقته بالمشي أكثر من كونها رياضة.

المشي ممارسة حياة:

وأكد الحسين لـ أحمد العرفج خلال برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن المشي بالنسبة له ممارسة حياة، مضيفًا أن المشي هو وقت الراحة بالنسبة له، وقال: “إذا ما مشيت يومين أشعر بأن هناك شيئًا ما ينقصني.. ففي المشي تجد فيه السعادة، وتجد فيه راحة، ويفصلك عن واقعك إذا كان فيه شيء من التوتر شيء من الضغط في العمل، وتجد المتعة فيه”.

وأضاف الحسين: “أفضل الأفكار في حياتك تنفذها أو على صعيد العمل كلها تجيك وقت ما تكون بتمشي”.

طقوس المشي مع الحسين:

وتحدث عن طقوسه في المشي، وقال: “أحب أمشي مع ابني تركي، وأحب أمشي مع الأولاد والأصدقاء، ومن أهم الطقوس أنه لا يمشي وسط مجموعة؛ لأن المجموعة تبطئ في المشي”.

واختتم بأن أفضل شيء المشي مع واحد أو اثنين، ويكون رتم المشي سريعًا، مؤكدًا أن المشي هو لحظة صفاء ذهن، ولحظة استرخاء وخلوة مع النفس، فكثير من القرارات اتخذها أثناء المشي، وكثير من التجارب اللي مريت فيها اتخذت فيها قرارات وأنا أمشي، وكل محطة عملت بها قدمت فيها شيئًا مميزًا.

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