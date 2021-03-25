إعلاميو عسير يزرعون ألف شتلة بمناسبة أسبوع البيئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع البيئة 1442هـ، نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلًا في إدارة البيئة وإدارة الاتصال المؤسسي، مبادرة فرع الوزارة، بالتعاون مع إعلاميي المنطقة لزراعة 1000 شتلة.

التشجير بمشاركة الإعلاميين بالمنطقة:

بدأت الفعالية بكلمة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، رحب خلالها بالحضور، ثم بدأت عملية التشجير والتي شارك بها الإعلاميون والإعلاميات ورابطة عسير الخضراء، وفريق السلام السعودي وفريق تطوعي من شركة دبل إيه فيجين وكذلك عدد من أطفال متلازمة داون، ثم قام الحضور بجولة شملت مشاتل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وكذلك العيادة البيطرية لعلاج الحيوانات الأليفة، وأخيرًا مختبر التشخيص البيطري.

أهمية الإعلام في نشر التوعية:

وبهذه المناسبة قدم المهندس عبدالله الويمني شكره وتقديره لكافة الإعلاميين والإعلاميات على حضورهم هذه المبادرة وحرصهم على مشاركة الوزارة في هذه المناسبة، مشيرًا إلى أهمية الإعلام؛ كونه شريكًا إستراتيجيًّا ومهمًّا في نشر التوعية البيئية وأهمية الحفاظ على المكتسبات البيئية الوطنية، وأكد الويمني أن مثل هذه المبادرات لغرس وزراعة الشتلات سوف تسهم في كثافة الغطاء النباتي؛ وبالتالي تأمين أجواء صحية وأكثر راحة.

من جهة أخرى وضمن فعاليات أسبوع البيئة لهذا اليوم، قام مكتب الوزارة بمحافظة طريب وبمشاركة رابطة طريب الخضراء بتنظيف منتزه السدر بمحافظة طريب، وكذلك تم توزيع شتلات على جميع الإدارات الحكومية، وفي ذات السياق، وبرعاية سعادة رئيس مركز البشائر تم زراعة 60 شجرة من العرعر والشث، كما تم توزيع أكثر من 300 شتلة على المواطنين.



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