وزارة السياحة: على جميع منشآت الإيواء السياحي تحصين العاملين بها 1 شوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة السياحة، أمس الأربعاء، أنها تشترط على جميع منشآت الإيواء السياحي تحصين العاملين بها ابتداء من 1 شوال المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المنشآت المستهدفة:

وأوضحت الوزارة، على صفحتها الرسمية عبر تويتر، أن المنشآت المستهدفة هي جميع منشآت الإيواء السياحي، مشيرة إلى أن الخيارات المتاحة أمام المنشآت هي: “تحصين جميع العاملين عبر أخذ اللقاحات، ووجود نتيجة فحص pcr سلبية كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

وأضافت وزارة السياحة أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بداية من 1 شوال 1442هـ.

الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية:

وكانت وزارة الداخلية جددت التأكيد على العقوبات المقررة حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وقالت الوزارة في بيان لها عبر تويتر: إن عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يشمل ما يلي:

السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لجهاز قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية:

وقالت الداخلية: إنه في المرة الأولى تكون عقوبة المنشأة/ المسؤول الغرامة 10 آلاف ريال وتضاعف الغرامة في المرة الثانية، أما في المرة الثالثة فتتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

ودعت الداخلية كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

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