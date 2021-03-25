لجوء عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي على البحر الأحمر – فيديو وصور

في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء شهد أحد الشواطئ المطلة على البحر الأحمر لجوء عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي ، وذلك بفعل التقلبات الجوية التي تضرب المنطقة، والتي تسببت أيضًا في تعطل الملاحة، وعبور السفن في قناة السويس القريبة، حيث فوجئ رواد شاطئ في محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك في أقصى شمال البلاد، بنحو 40 من الدلافين هاربة من البحر، بالتزامن مع موجات مدّ قوية تسببت بها الرياح والأمواج البحرية.

لجوء عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي

نفوق 7 دلافين

وكان صور ومقاطع فيديو متداولة تظهر الدلافين على الشاطئ الضحل، فيما ابتعد بعض من هذه الدلافين عن المياه تمامًا، الأمر الذي تسبب في نفوق 7 منها بحسب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وقال المركز عبر تغريدة على موقع “تويتر”: إن “40 من الدلافين جنحت على الشاطئ مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بسبب الرياح والأمواج القوية”، وأضاف المركز: أن “هذا الجنوح تسبب بنفوق 7 من الدلافين، فيما اقتاد الفريق التابع للمركز الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر”.

وتقدم المركز بالشكر للمواطنين على تفاعلهم وتقديمهم يد المساعدة بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الحياة الفطرية، وهو ما يشير إلى حسهم الوطني حيال الأمر.

وفي سياق متصل تسببت التقلبات الجوية شمال البحر الأحمرأيضًا، بتعطل حركة الملاحة في قناة السويس، التي تعتبر أقصر طريق بحري واصل بين أوروبا وآسيا، منذ يوم أمس الثلاثاء، على إثر جنوح واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.