شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على أن قرار إلزام عدد من الأنشطة بتحصين العاملين فيها، يأتي حرصاً على تعزيز المناعة المجتمعية وحفاظاً على الصحة العامة.

ودعا الحقيل، أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال ومساندة المجهودات الحكومية، متقدمًا بالشكر للقيادة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

ويذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أقرت اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص (PCR) يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل 7 أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.