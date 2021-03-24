شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..العرفج : حضور المشاهير للمناسبات في الدوائر الحكومية فيها شبهة " فساد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد كاتب وعامل المعرفة أحمد عبدالرحمن العرفج، اليوم الأربعاء، على أن دعوة المشاهير لحضور المناسبات في الدوائر الحكومية تعتبر شبهة "فساد".

وقال العرفج خلال حديثه في برنامج " ياهلا " إن ترويج المشاهير للإنجازات الحكومية يعتبر فساد لأنه مال عام، مؤكدًا أن نزاهة أكدت أن المسؤول عن ذلك وزارة الإعلام، ديوان المراقبة العامة وديوان الرقابة والتحقيق ونزاهة.

وأضاف أنه يجب على هذه الجهات الأربع أن تجتمع وتضع ضوابطا واضحة لاستعانة الدوائر الحكومية بالمشاهير التعاقد معهم.

ووجه العرفح سؤال للجهات الحكومية قائلًا " لماذا لا يكون لكل جهة حكومية سناب رسمي يتولى مهمة الدعاية لنشاطاتها؟".