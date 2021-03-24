شكرا لمتابعة خبر عن تجمع الشرقية الصحي يعتمد نظام "الطب الافتراضي" في منشآته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية فعل تجمع الشرقية الصحي برنامج "الطب الافتراضي" من خلال العيادات الافتراضية في عدد من منشآت ومراكز التجمع، والذي أطلقته وزارة الصحة في إبريل عام 2020م بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا من أجل تسهيل وصول المستفيدين للخدمات الصحية في ظل ظروف الجائحة باستخدام أحدث وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية.

وانطلق عمل العيادات الافتراضية في تجمع الشرقية الصحية في إبريل عام 2020م في 4 مستشفيات و3 مراكز صحية بمرحلته الأولى، ليشمل الآن 8 مستشفيات و10 مراكز صحية في كل من قطاع الدمام والخبر والجبيل والقطيف، بمشاركة طاقم طبي وإداري يبلغ 85 موظف، لخدمة المرضى والمراجعين في 16 مجال صحي.

وأكد د. علي الغامدي "المدير التنفيذي للطب الافتراضي": "يسعى تجمع الشرقية الصحي من خلال تفعيل العيادات الافتراضية لتسهيل وصول المستفيدين للخدمة الصحية، وتقديمها بأعلى معايير الجودة التي تضمن وصول الاستشارات الطبية الغير طارئة لأكبر شريحة ممكنة من المرضى مما يساهم في تقليل الزيارات للمستشفيات، إضافةً لتقليل الوقت والجهد للحصول عليها، وذلك من خلال تقديم خدمات التشخيص والمعاينة الطبية "عن بعد" للمرضى والمراجعين".

الجدير بالذكر، خدم تجمع الشرقية الصحي حتى الآن 1443 مستفيداً من خلال الطب الافتراضي، ونسعى للتوسع في تفعيل العيادات الافتراضية لتشمل كافة القطاعات التابعة للتجمع وتحقق الوصول لأكبر عدد من قرى ومدن المنطقة الشرقية، ذلك سعياً لتحقيق أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي.